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Norma Fuentes anunció que los empleados municipales cobrarán el bono de $600.000

La intendenta de la Capital confirmó la adhesión al beneficio anunciado por el gobernador Elías Suárez.

Hoy 13:04

La intendenta de la Capital, Norma Fuentes, anunció que la Municipalidad abonará el bono extraordinario de $600.000 por el Día del Trabajador al personal municipal, en consonancia con las medidas dispuestas por el gobernador Elías Suárez.

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Según se informó oficialmente, el pago se hará efectivo este jueves 30 de abril y alcanzará a los empleados de la comuna capitalina como parte de la adhesión al beneficio otorgado por el Gobierno provincial.

Desde el municipio señalaron que esta decisión se sostiene en el equilibrio financiero y en la administración responsable de los recursos públicos, permitiendo acompañar a los trabajadores en una fecha significativa como el Día del Trabajador.

El anuncio fue realizado por la jefa comunal durante un acto de entrega de uniformes destinado al personal de la Dirección de Parques y Paseos, donde además destacó la importancia de continuar fortaleciendo las condiciones laborales de los empleados municipales.

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