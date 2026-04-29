Cuti Romero, en la mira de Barcelona y Real Madrid para el próximo mercado

Desde España aseguran que el defensor argentino es una alternativa para reforzar al Culé, mientras que el Merengue también lo sigue de cerca en medio de un contexto complejo en Tottenham.

Hoy 13:03

El nombre de Cristian Romero vuelve a tomar fuerza en Europa. Según medios españoles, el zaguero de Tottenham Hotspur aparece en la carpeta de Barcelona como una de las opciones para reforzar su defensa tras el Mundial 2026.

El interés del conjunto catalán no es exclusivo, ya que Real Madrid también sigue de cerca al campeón del mundo con la Selección Argentina. Incluso, el Merengue analiza movimientos a futuro que incluyen la posibilidad de sumar como entrenador a Lionel Scaloni.

De acuerdo a lo publicado por el diario Sport, la prioridad del Barça sería Alessandro Bastoni, actualmente en Inter de Milán. Sin embargo, en caso de no concretarse esa operación, Romero aparece como la principal alternativa para reforzar la última línea.

El presente del cordobés no es el ideal. Tottenham atraviesa una temporada complicada en la Premier League, peleando por evitar el descenso, y además el defensor arrastra una lesión que lo deja con poco rodaje de cara a la próxima Copa del Mundo 2026. Aun así, su jerarquía lo mantiene como un nombre atractivo en el mercado.

No es la primera vez que se lo vincula con Barcelona. En 2021, cuando jugaba en Atalanta, fue recomendado por Lionel Messi como posible refuerzo. Años después, esa posibilidad vuelve a tomar impulso.

Romero, que llegó a Tottenham en 2022 y acumula más de 150 partidos en el club, podría tener su primera experiencia en el fútbol español. Todo indica que Barcelona y Real Madrid protagonizarán una fuerte puja por quedarse con uno de los pilares de la defensa argentina.

Además, el interés por jugadores albicelestes no termina ahí: el Barça también sigue a Julián Álvarez y, como alternativa, a Lautaro Martínez, lo que confirma la fuerte presencia argentina en la agenda de los gigantes europeos.