Polémica en la Libertadores: el desagradable gesto que no vio el árbitro y pudo cambiar todo en Boca

Un nuevo video reveló una acción antideportiva del volante de Cruzeiro contra Bareiro antes de la expulsión del delantero xeneize. La jugada generó fuerte debate.

Hoy 13:34

La derrota de Boca Juniors ante Cruzeiro por la Copa Libertadores sigue generando repercusiones. En las últimas horas, salió a la luz un video que muestra un gesto antirreglamentario de Christian sobre Adam Bareiro que no fue advertido por el árbitro Esteban Ostojich.

La acción ocurrió minutos antes de la jugada que terminó con la expulsión del delantero xeneize. En medio de un forcejeo en la mitad de la cancha, el mediocampista brasileño le tocó la zona glútea a Bareiro, provocando una reacción inmediata del paraguayo, que reclamó con vehemencia tanto al juez principal como al cuarto árbitro, Yender Herrera. Sin embargo, ninguno de los dos sancionó la acción.

Según el reglamento de la International Football Association Board, este tipo de conductas puede considerarse ofensiva o indecente, por lo que podría haber sido castigada con tarjeta roja directa. De haber sido advertida, el desarrollo del partido podría haber cambiado de manera significativa.

El contexto terminó siendo determinante. Bareiro, ya condicionado por el cruce previo, jugó al límite y terminó viendo la segunda amarilla antes del descanso. Con un hombre menos, Boca se replegó durante el complemento, pero no pudo sostener el empate y cayó por el gol de Néiser Villarreal sobre el final.

Horas después, el propio Bareiro pidió disculpas públicamente por su expulsión. Sin embargo, la aparición de este nuevo ángulo reavivó la polémica y dejó la sensación de que el partido pudo haber tenido otro desenlace si la jugada previa era correctamente sancionada.