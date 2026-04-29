Pergolini y Golombek, entre las figuras confirmadas para la Smart City Santiago del Estero

La quinta edición del encuentro internacional se realizará el 20 y 21 de mayo en el Fórum.

Hoy 16:09

La Smart City Expo Santiago del Estero 2026 ya comienza a palpitarse con importantes confirmaciones de invitados nacionales que formarán parte de la quinta edición del evento, considerado uno de los más relevantes del país en materia de ciudades inteligentes e innovación urbana.

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La propuesta se desarrollará los días 20 y 21 de mayo en el Fórum Santiago del Estero, donde referentes de distintos ámbitos compartirán experiencias, ideas y debates vinculados al futuro de las ciudades, la transformación digital y los nuevos desafíos sociales.

Entre las presencias destacadas aparece Mario Pergolini, reconocido empresario y referente de los medios de comunicación, quien protagonizará el espacio denominado “Otra charla perdida: mano a mano con Mario Pergolini”.

Durante su participación, el fundador de Vorterix abordará temas vinculados a la evolución de los medios tradicionales, el crecimiento de las plataformas digitales y los cambios en las formas de comunicar en la actualidad.

También fue anunciada la participación del científico y divulgador Diego Golombek, una de las voces más reconocidas del país en materia de ciencia y educación. Su presencia aportará una mirada vinculada al conocimiento, la salud y la innovación aplicada a la vida urbana.