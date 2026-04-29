Nediani lanzó el Programa Municipal para el Cuidado Integral de la Mujer Embarazada

El lanzamiento de este innovador programa se realizó desde las instalaciones de la Escuela Municipal de Robótica y Programación.

Hoy 16:12

El intendente Ing. Roger Nediani encabezó el lanzamiento del Programa Municipal "Cuidado Integral de la Mujer Embarazada" que fue presentado con el objetivo de acompañar a las mujeres bandeñas que atraviesan el periodo de gestación y que es impulsado por la Secretaria de Coordinación y Desarrollo Territorial.

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El lanzamiento de este innovador programa se realizó desde las instalaciones de la Escuela Municipal de Robótica y Programación como una forma más de que el Estado Municipal pueda tener mayor acceso a la salud, cuidado preventivo y espacios de asesoramiento y acompañamiento profesional de las mujeres durante y después del embarazo.

En la oportunidad, se realizó la presentación del protocolo de atención que incluirá consultorios abiertos con profesionales médicos de diferentes especialidades, entrega de kits a embarazadas, vacunación y Preparación Integral de la Maternidad (PIM).

Asimismo, se hizo presente el sacerdote de la "Parroquia Cristo Rey", Gastón Cuello, quien realizó la tradicional “Bendición de vientres” y destacó las políticas impulsadas por el municipio.

De igual manera estuvieron presentes autoridades del área de Salud Municipal, integrantes de los diferentes Centros de Atención Médica Municipal (CAMM), equipo de vacunadoras y miembros del Servicio de Obstetricia Municipal.

Al finalizar, el acto de presentación el intendente Nediani realizó la entrega de insumos para los CAMM correspondientes al programa como equipos detectores de latidos fetales y equipamiento para la actividad física de las embarazadas como parte de la preparación pre natal.

Sobre la importancia de la presentación de esta propuesta, el jefe comunal señaló: “Es algo histórico y queremos visibilizar el trabajo que realiza el municipio en el acompañamiento de una etapa tan especial en la vida de la mujer como lo es el embarazo. Sabemos bien que la crisis económica que afecta al país perjudica también a mujeres en estado de vulnerabilidad que están atravesando un embarazo y que necesitan ser acompañadas y cuidadas a través de diferentes servicios integrales que estarán a su disposición en todos los CAMM, CIC San Carlos y Salas de Atención Primaria que dependen del municipio”.