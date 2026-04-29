Detuvieron a un joven de 25 años acusado de golpear ferozmente a su hermana

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 15. El sospechoso fue apresado durante un allanamiento ordenado por la Justicia.

Hoy 17:04

Personal de la Comisaría Comunitaria Nº 15 llevó adelante un operativo durante la mañana de este miércoles que terminó con la detención de un joven de 25 años, quien era buscado en el marco de una causa por lesiones.

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La investigación comenzó tras la denuncia presentada por una mujer de 31 años, quien acusó a su hermano de haberla agredido físicamente en medio de una discusión.

De acuerdo con su relato, el acusado le habría dado un golpe de puño en el rostro cuando ella le reclamó la devolución de una bomba de motocicleta.

Tras la presentación judicial, los uniformados iniciaron distintas tareas investigativas que incluyeron entrevistas a vecinos y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, medidas que permitieron establecer con precisión el lugar donde se encontraba el sospechoso.

Con las pruebas reunidas, el fiscal interviniente solicitó una orden de allanamiento para una vivienda situada en la intersección de Tabla Redonda y Comandante Spora.

Durante el procedimiento, el joven fue reducido sin incidentes y posteriormente trasladado a la sede policial, donde quedó alojado y a disposición de la Justicia mientras avanza la causa.