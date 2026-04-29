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El petróleo supera los US$110 por la tensión en Medio Oriente y crece la preocupación en los mercados

Los precios del crudo registran fuertes subas ante versiones sobre nuevas medidas de Estados Unidos contra Irán y la incertidumbre en torno al estrecho de Ormuz.

Hoy 17:14

La escalada de tensión en Medio Oriente volvió a impactar de lleno en los mercados internacionales y llevó al petróleo a operar en niveles máximos de los últimos meses. Este miércoles, el valor del crudo superaba los US$110 por barril, impulsado por temores sobre eventuales interrupciones en el suministro global.

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El Brent, referencia para la Argentina y buena parte del mercado mundial, mostraba una suba cercana al 7%, cotizando por encima de los US$111. En tanto, el WTI, principal referencia en Estados Unidos, avanzaba alrededor del 8% y se ubicaba cerca de los US$108.

La reacción de los inversores se produjo luego de nuevas versiones periodísticas que señalan que el gobierno de Donald Trump podría endurecer su postura hacia Irán y ampliar restricciones sobre puertos iraníes.

De concretarse esa medida, se profundizarían los riesgos sobre el abastecimiento de petróleo proveniente de una de las regiones más sensibles del mundo para el mercado energético.

Además, persiste la preocupación por el futuro del estrecho de Ormuz, paso estratégico por donde circula una parte significativa del comercio mundial de crudo. Cualquier amenaza sobre esa vía marítima suele traducirse en fuertes movimientos alcistas en los precios.

Analistas financieros señalaron que estos rumores reducen las expectativas de una rápida desescalada del conflicto y fortalecen la presión compradora sobre las materias primas energéticas.

En paralelo, el mercado también sigue de cerca la decisión de Emiratos Árabes Unidos de abandonar la OPEP, aunque especialistas consideran que, al menos en el corto plazo, no tendría consecuencias decisivas sobre la oferta mundial.

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