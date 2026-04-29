De La Banda al Tiny Desk: el santiagueño Santi Alvarado será parte del show de Milo J en NPR

El músico integrará la banda del artista en una presentación especial que se estrenará el 30 de abril y mostrará versiones íntimas de sus canciones.

Hoy 20:39

El santiagueño Santiago “Santi” Alvarado será parte del esperado show que Milo J presentará en el formato Tiny Desk Concerts, una de las plataformas más reconocidas a nivel mundial por sus presentaciones íntimas. El concierto se estrenará este jueves 30 de abril a las 13 y marcará un nuevo paso en la carrera del joven artista.

El ciclo, producido por NPR, se caracteriza por reunir a músicos de todo el mundo en un espacio reducido, donde la propuesta prioriza lo musical por sobre el despliegue escénico. En ese contexto, cada show implica una reinterpretación del repertorio, con arreglos más orgánicos y una cercanía distinta con el público.

En este caso, Milo J llega en un momento clave, tras el impacto de su disco La vida era más corta, con el que logró consolidarse dentro de la escena y ampliar su proyección internacional. El Tiny Desk permitirá escuchar nuevas versiones de sus canciones, en un formato pensado para resaltar la esencia de su obra.

Entre los detalles que trascendieron, el artista podría contar con invitados especiales, como la murga uruguaya Agarrate Catalina, con quienes ya compartió escenario en otras oportunidades.

Presencia santiagueña en un escenario global

Dentro de la banda que acompañará a Milo J estará Santi Alvarado, quien participó en la producción del álbum y tuvo a su cargo los arreglos e instrumentación.

Si bien su rol suele desarrollarse detrás de escena, su presencia en este concierto lo posiciona como parte de un evento con alcance internacional y gran repercusión en redes.

De La Banda al mundo

Alvarado, de 38 años y oriundo de La Banda, tiene una trayectoria que combina raíces folclóricas con producción en la música urbana. Se formó desde muy chico en un entorno musical y dio sus primeros pasos en festivales tradicionales antes de radicarse en Buenos Aires.

En los últimos años trabajó junto a Bizarrap, participando en canciones con artistas como Quevedo, Shakira, Duki y Nicki Nicole.

También colaboró en discos y producciones que alcanzaron cifras millonarias de reproducciones, consolidándose como un músico versátil en distintos géneros.

Aunque su nombre no suele estar en el centro de la escena, su participación en este Tiny Desk lo ubica dentro de uno de los formatos más influyentes de la música actual, con llegada a audiencias de todo el mundo.