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SANTIAGO DEL ESTERO | 29 ABR 2026 | 18º
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La UNSE y el Ministerio de Educación firmaron un convenio para que técnicos en enfermería puedan acceder al título de grado

El acuerdo fue firmado por la ministra Mariela Nassif y el rector Marcelino Ledesma.

Hoy 20:45
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El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia y la Universidad Nacional de Santiago del Estero (Universidad Nacional de Santiago del Estero) firmaron un Convenio Específico de Colaboración Académica que amplía oportunidades de formación para egresados y egresadas de la Tecnicatura Superior en Enfermería.

El acuerdo, rubricado por la ministra Dra. Mariela Nassif y el rector Lic. Marcelino Ledesma, permitirá a técnicos superiores en Enfermería de instituciones públicas y privadas acceder al segundo ciclo de la Licenciatura en Enfermería de la UNSE, fortaleciendo la profesionalización y jerarquización de la formación en salud.

Esta articulación reafirma el compromiso de seguir ampliando oportunidades educativas y fortaleciendo la calidad de la formación profesional en la provincia.

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