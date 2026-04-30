Verónica Ojeda retoma su declaración en el caso Maradona y presentaría un nuevo audio

La expareja de Diego Armando Maradona continuará su testimonio tras la suspensión de la última audiencia y podría aportar un audio de la reunión en la Clínica Olivos, donde se definió la internación domiciliaria.

Hoy 09:06

El juicio que investiga la muerte de Diego Armando Maradona suma este jueves una nueva jornada clave con la reanudación del testimonio de Verónica Ojeda, quien no pudo finalizar su declaración en la audiencia anterior debido a problemas técnicos en los micrófonos.

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La madre de Dieguito Fernando, el hijo menor del exfutbolista, volverá a presentarse ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro y podría incorporar una prueba relevante para la causa: un audio de la reunión realizada en la Clínica Olivos, donde se definió la internación domiciliaria de Maradona en el barrio privado San Andrés, en el partido de Tigre.

Según trascendió, Ojeda propuso a los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón sumar ese material al expediente, solicitud que fue aceptada por el tribunal, que ahora evaluará su reproducción en la audiencia para analizar su contenido.

El registro sería comparado con otro audio ya presentado en el juicio por el médico Rodolfo Benvenuti, allegado al abogado Víctor Stinfale, en un intento por reconstruir lo sucedido en aquel encuentro clave previo al traslado del exfutbolista.

Un momento clave del proceso

La continuidad del testimonio de Ojeda se produce en una etapa sensible del juicio, donde se intenta determinar si existieron responsabilidades penales en la atención médica que recibió Maradona en sus últimos días.

En la misma jornada también está previsto que declare Collin Campbell, el médico vecino que asistió al exjugador el 25 de noviembre de 2020, cuando sufrió una descompensación en su vivienda de Benavídez.

Además, el psicólogo Carlos Díaz, uno de los siete acusados en la causa, pediría la palabra luego de no haber podido declarar en la audiencia anterior.

Entre los imputados también se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el médico clínico Pedro Di Spagna, la coordinadora de cuidados domiciliarios Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador Mariano Perroni.

Por su parte, la enfermera Dahiana Madrid será juzgada en un proceso por jurado popular una vez que finalice el debate principal.

Con la posible incorporación de un nuevo audio, la causa podría sumar un elemento clave para esclarecer cómo se tomaron las decisiones médicas en torno a la internación domiciliaria y si existieron negligencias que derivaron en la muerte del ídolo argentino.