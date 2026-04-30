El país avanza en genética bovina tras una inversión de una firma estadounidense

La iniciativa marca un paso clave en la modernización del sector agroindustrial y en la incorporación de herramientas de precisión genética.

Hoy 16:18

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca confirmó la llegada de una inversión estratégica para el desarrollo de semen sexado en Argentina, de la mano de la compañía Sexing Technologies, referente mundial en biotecnología aplicada a la reproducción animal. La iniciativa marca un paso clave en la modernización del sector agroindustrial y en la incorporación de herramientas de precisión genética.

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Desde el Gobierno nacional destacaron que se trata de “un nuevo hito para la innovación en genética bovina”, ya que permitirá mejorar significativamente los índices productivos del rodeo argentino. Este tipo de tecnología posibilita seleccionar el sexo de las crías, optimizando la planificación productiva y aumentando la eficiencia en sistemas ganaderos.

Acompañamiento estatal y apuesta privada

Para concretar el desembarco, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la cartera agropecuaria brindan asistencia técnica especializada, un factor clave para este tipo de inversiones de alto impacto. Desde el sector oficial remarcaron que este respaldo resulta determinante para atraer empresas líderes a nivel global.

La instalación del laboratorio posicionará al país en un lugar destacado: será el primero de su tipo en Argentina y el segundo en América Latina con este nivel de desarrollo tecnológico, lo que consolida su rol en el mapa regional de la biotecnología aplicada al agro.

Producción en Buenos Aires con proyección internacional

El proyecto se llevará adelante en el Centro Genético Las Lilas, un establecimiento con trayectoria en mejoramiento genético. Desde allí, la producción estará orientada no solo a potenciar la eficiencia del rodeo local, sino también a abrir nuevas oportunidades en mercados externos.

Según informaron, el laboratorio funcionará bajo estándares internacionales de excelencia, similares a los centros más avanzados del mundo. Esto permitirá a los productores acceder a herramientas de última generación para mejorar la calidad genética, reducir costos y aumentar la competitividad.

Impacto en el sector agroindustrial

El desarrollo de esta tecnología representa un cambio estructural en la ganadería, al permitir decisiones más precisas en la reproducción. En un contexto global donde la demanda de alimentos crece de manera sostenida, la genética de precisión aparece como un factor clave para aumentar la producción sin expandir la superficie.

Desde la cartera que conduce Sergio Iraeta subrayaron que la inversión también refleja la confianza del sector privado en el potencial del campo argentino. “Este tipo de proyectos consolidan al país como un referente en producción de alimentos y en innovación aplicada”, señalaron.

De esta manera, la llegada de esta tecnología no solo refuerza el perfil exportador de la Argentina, sino que también abre una nueva etapa en la modernización del sistema ganadero, con impacto directo en la eficiencia y la competitividad del sector.