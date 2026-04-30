Añatuya: automovilista sufrió un gran susto al embestir un equino sobre ruta 7

Un animal suelto en la ruta, a la altura del km 11 provocó un violento accidente. Sin embargo a pesar de la violencia del impacto, no hubo heridos.

30/04/2026

En las últimas horas de este jueves el conductor de un automóvil que circulaba por Ruta 7, en sentido oeste a este, protagonizó un violento choque contra un animal equino que se encontraba sobre la carretera.

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Como consecuencia el automóvil terminó despistado en zona de banquina, y el conductor en estado de shock con algunos golpes. Mientras que el animal sin vida quedo tendido sobre la Ruta.

La ambulancia municipal se trasladó hasta el lugar para asistir al automovilista, ya que en principio se presumía que podría haber sufrido lesiones graves. De todas formas fue trasladado al Hospital Zonal por precaución.

En el lugar trabajó personal de la Departamental 13 y Comisaría 41 realizando los procedimientos de rigor.