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Jujuy incauta más de 51 mil dosis de drogas y detiene a trece sospechosos

Las autoridades de Jujuy han incautado más de 51 mil dosis de drogas, incluyendo marihuana y cocaína, y han detenido a trece personas en una serie de operativos realizados entre el 17 y 23 de abril.

Hoy 02:23

Las autoridades provinciales de Jujuy han realizado una exitosa operación que resultó en la incautación de más de 51 mil dosis de drogas, principalmente marihuana y cocaína. Estos operativos se llevaron a cabo entre el 17 y el 23 de abril en diferentes localidades de la provincia.

Durante los diecinueve operativos, se logró la detención de trece individuos relacionados con actividades de narcomenudeo y se aseguraron diversos bienes, incluyendo vehículos, dinero en efectivo y dispositivos móviles, los cuales serán analizados para fortalecer las investigaciones en curso.

Las acciones de las fuerzas de seguridad se realizaron en colaboración con la Dirección General de Narcotráfico, el Ministerio Público de la Acusación y la Agencia Provincial de Delitos Complejos, quienes coordinaron los esfuerzos para combatir el tráfico de drogas en la región.

Los operativos incluyeron inspecciones en diecinueve domicilios en la capital jujeña y en otras ciudades como Libertador General San Martín, Perico, Monterrico y San Pedro, todos con la participación de las Fiscalías correspondientes.

En total, se secuestraron 50 mil dosis de marihuana y 1.500 dosis de cocaína, así como cinco balanzas de precisión y herramientas utilizadas para el fraccionamiento de estupefacientes, como cuchillos y envoltorios de polietileno.

También se confiscaron un automóvil, una motocicleta y más de un millón de pesos, así como doce teléfonos celulares que serán peritados para continuar con la investigación.

Las autoridades han subrayado que las denuncias anónimas son cruciales para llevar a cabo investigaciones efectivas sobre el narcomenudeo y otros delitos asociados, contribuyendo a la seguridad de la comunidad.

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