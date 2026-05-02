Con el objetivo de escalar puestos de clasificación, Lanús recibe a Riestra

El Granate ya está clasificado, pero apunta a meterse entre los cuatro mejores para definir como local en octavos.

Hoy 07:03

Lanús recibirá este sábado desde las 14:30 a Deportivo Riestra en el Estadio Néstor Díaz Pérez, por la novena fecha del Torneo Apertura 2026. Con la clasificación asegurada, el Granate ahora busca mejorar su posición para llegar con ventaja a los playoffs.

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El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino se ubica quinto con 23 puntos y necesita sumar de a tres para aspirar a meterse entre los cuatro mejores de la Zona A, lo que le permitiría jugar como local en los octavos de final. Sin embargo, no depende únicamente de sí mismo, ya que también deberá esperar una mano de Unión de Santa Fe en su cruce frente a Talleres.

El presente del conjunto granate es alentador, sobre todo por lo hecho en el plano internacional. En su última presentación por la Copa Libertadores, consiguió un triunfo clave ante Liga de Quito que lo dejó como líder de su grupo y elevó la confianza del plantel. Ese envión puede ser determinante para encarar el cierre del torneo local, en un partido que no define su clasificación, pero sí su ubicación final.

Del otro lado, Riestra atraviesa una realidad opuesta. El equipo conducido por Guillermo Duró ocupa el último puesto y ya no tiene chances de avanzar a la siguiente fase. Aun así, llega con el ánimo renovado tras un triunfo resonante frente a Independiente, que le permitió cortar una racha negativa.

Además, el Malevo también escribió una página histórica en la Copa Sudamericana al vencer a Montevideo City Torque, un resultado que marcó un hito para el club. Sin embargo, su campaña en el torneo local fue irregular y lo dejó sin posibilidades mucho antes del final.

En este contexto, el partido aparece con objetivos bien marcados. Para Lanús, la consigna es ganar y esperar resultados para escalar posiciones. Para Riestra, en cambio, será una oportunidad de cerrar su participación con una imagen más competitiva. El desenlace puede ser clave para definir cómo quedará armado el cuadro de cara a los octavos.