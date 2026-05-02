Policía de civil liquidó a motochorro e hirió a un cómplice durante intento de asalto

Los dos menores habrían intentado abordarlo. Sin embargo, la víctima sacó su arma reglamentaria y mantuvo un enfrentamiento armado con los motochorros.

Hoy 11:03

Un agente de la Policía Bonaerense protagonizó un enfrentamiento armado contra dos adolescentes que habrían intentado robarle la moto en la localidad de San Francisco Solano, partido de Quilmes. Como resultado del tiroteo, el joven de 16 años murió en la escena, mientras que su cómplice recibió un impacto de bala y tuvo que recibir atención médica.

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El hecho se registró el miércoles por la noche, alrededor de las 22:00 horas, en la intersección de avenida San Martín y calle 894. En ese momento, el efectivo policial fue interceptado por dos jóvenes armados bajo la modalidad conocida como “motochorros”. Según trascendió, se encontraba de franco de servicio, por lo que habría estado vestido como civil.

Acto seguido al ser abordado por los menores de edad, se produjo un intercambio de disparos. Como resultado, uno de los delincuentes, identificado como Cristian V., de 16 años, murió en el lugar. Aparentemente, portaba una réplica casera metálica de arma de fuego de acuerdo con las primeras pericias que se realizaron en el área.

Según la información obtenida por Hecho en Quilmes, el segundo sospechoso se trataba de un adolescente identificado como Jeremías D. L., de 15 años, quien fue herido de bala en el muslo derecho. Por este motivo, tuvieron que trasladarlo a un centro de salud, donde recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta.

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La causa fue calificada como “robo calificado en grado de tentativa seguido de homicidio” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 2 del Departamento Judicial Quilmes, que no dispuso medidas contra el policía involucrado. Asimismo, indicaron que las actuaciones posteriores quedaron en manos de la Prefectura Naval Argentina.

Por otro lado, la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1 ordenó la aprehensión del menor herido y su traslado a un centro de admisión tras completar su atención sanitaria. Según el parte oficial, el adolescente ya fue puesto a disposición de la Justicia de Menores.