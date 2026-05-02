La comuna bandeña realizó una "Jornada de Inmunización" en centros comunitarios

El objetivo de la campaña es garantizar mayor inmunidad a aquellos grupos de la población que pueden desarrollar complicaciones y cuadros de mayor gravedad y reducir el impacto de la enfermedad en el sistema de salud.

Hoy 16:14

En el marco de la Semana de Vacunación en las Américas (SVA) 2026, la municipalidad de La Banda realizó una Jornada de Inmunización en distintos centros comunitarios.

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Durante la jornada, se aplicaron vacunas correspondientes al calendario nacional, entre ellas dosis contra la gripe, hepatitis y neumococo, entre otras, con el objetivo de fortalecer la prevención y el cuidado de la salud de los bandeños.

El objetivo de la campaña es garantizar mayor inmunidad a aquellos grupos de la población que pueden desarrollar complicaciones y cuadros de mayor gravedad y reducir el impacto de la enfermedad en el sistema de salud.

Cabe destacar, que la vacuna está disponible en centros de salud como hospitales públicos, Centros de Atención Médica Municipal (CAMM), salas de primeros auxilios y vacunatorios.

Según se informó, el objetivo de esta propuesta fue promover la prevención de enfermedades y reforzar el acceso a las vacunas del calendario nacional.

La Semana de Vacunación en las Américas (SVA) se lleva a cabo todos los años del 25 de abril al 2 de mayo, promovida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Es una campaña regional clave para impulsar la vacunación, cerrar brechas de cobertura y prevenir enfermedades mediante la inmunización gratuita.