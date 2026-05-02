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Convocan a participar del taller de Excel básico en la Casa del Bicentenario

El taller dará inicio el próximo 16 de mayo y se dictará en la Casa del Bicentenario, ubicada en Besares y Garay. La capacitación es arancelada y cuenta con cupos limitados.

Hoy 16:11
Taller de Excel

La Municipalidad de La Banda informa que se encuentran abiertas las inscripciones para el Taller de Excel Básico, una propuesta de capacitación destinada a personas que deseen iniciarse en el uso de herramientas digitales y adquirir conocimientos prácticos para la vida cotidiana.

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El taller dará inicio el próximo 16 de mayo y se dictará en la Casa del Bicentenario, ubicada en Besares y Garay. La capacitación es arancelada y cuenta con cupos limitados.

Durante el cursado, los participantes podrán aprender conceptos básicos para perder el miedo a la computadora, además de contenidos como elaboración de documentos y listas, formato de celdas, uso de fórmulas y funciones, y creación de gráficos.

Desde la organización destacaron que esta iniciativa busca promover la inclusión digital y brindar herramientas útiles tanto para el ámbito personal como laboral.

Para más información e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 3856225258.

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