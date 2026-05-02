Importante operativo contra el narcotráfico en Salta

Un operativo conjunto de la Policía de Salta, la Policía Federal Argentina y Gendarmería de Salta resultó en la incautación de más de 70 kilos de cocaína en el departamento de Anta.

Hoy 16:12

La Policía de Salta, junto con la Policía Federal Argentina y la Gendarmería de Salta, llevó a cabo un importante operativo en el departamento de Anta, que culminó con la incautación de más de 70 kilos de cocaína.

El operativo se desarrolló en el puesto de control El Tala, situado sobre la Ruta Nacional 9, donde se implementó un trabajo interfuerzas para combatir el narcotráfico.

Durante la operación, se detuvo a tres hombres mayores de edad, quienes estaban involucrados en el tráfico de drogas.

Dos de los arrestados, originarios de Las Lajitas, viajaban en un automóvil, mientras que un tercer individuo se encontraba en un camión que provenía del norte provincial y tenía como destino otra provincia, La Rioja.

El éxito del operativo se atribuye a las tareas investigativas realizadas por la Dirección General de Drogas Peligrosas, en colaboración con Gendarmería Nacional.

Para detectar la droga, se utilizaron escáneres que identificaron 70 envoltorios con cocaína escondidos en diferentes compartimentos del camión, evidenciando la sofisticación de las técnicas de ocultamiento.