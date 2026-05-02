Atlético de Madrid quiere blindar a Julián Álvarez ante el interés del Barcelona

El Colchonero analiza mejorar el contrato del delantero argentino, que tiene vínculo hasta 2030 y es clave en el equipo.

Hoy 17:59

El gran presente de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid no pasa desapercibido en Europa y ya genera movimientos en el mercado. Ante el creciente interés de Barcelona, el club español evalúa mejorar las condiciones económicas del contrato del delantero para asegurar su continuidad.

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El atacante argentino, que tiene vínculo vigente hasta 2030, se consolidó rápidamente como una pieza fundamental en el esquema del equipo y también como uno de los favoritos de los hinchas.

Un rendimiento que despierta interés

Desde su llegada, el ex River Plate acumula 49 goles, números que explican por qué varios clubes importantes lo tienen en carpeta de cara a los próximos mercados de pases.

Según trascendió en medios españoles, el Atlético busca adelantarse a posibles ofertas reforzando su contrato, en una estrategia para blindarlo ante el interés externo.

Barcelona lo sigue de cerca

El Barcelona aparece como uno de los principales interesados, especialmente pensando en un eventual recambio de Robert Lewandowski.

Sin embargo, desde España consideran que una salida en el corto plazo no sería sencilla: su valor de mercado cercano a los 100 millones de euros y la extensión de su contrato representan obstáculos importantes.

Comodidad y continuidad

Otro factor clave es la situación personal del jugador. Álvarez se siente cómodo en Madrid, tanto en lo deportivo como en lo cotidiano, algo que el club busca capitalizar para avanzar en una mejora salarial.

Enfocado en la Champions

Mientras tanto, hay tranquilidad en lo inmediato: el delantero estará disponible para el duelo ante Arsenal por la Champions League.

Tras una molestia sufrida en la ida, evolucionó favorablemente y podrá ser tenido en cuenta en un partido clave.

Además, Giuliano Simeone y Alexander Sorloth también dejaron atrás sus problemas físicos y estarán a disposición del entrenador.

Se viene un duelo decisivo

El Atlético visitará a Arsenal el próximo martes 5 de mayo a las 16 (hora de Argentina) en el Emirates Stadium, en busca de un lugar en la final.

Con Julián Álvarez como bandera y en medio de rumores de mercado, el equipo español se juega mucho en Londres… y también piensa en su futuro.