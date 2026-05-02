Entiende las pensiones en Argentina: clasificación y características

En Argentina, las pensiones son un tema crucial que afecta a millones de personas. Según datos del ANSES, más de 6 millones de personas reciben algún tipo de pensión en el país.

Hoy 18:02

Las pensiones en Argentina son un elemento fundamental de la seguridad social, proporcionando apoyo económico a quienes han llegado a la jubilación o enfrentan situaciones especiales. En el país, existen diversos tipos de pensiones que varían en función de la situación del beneficiario y las leyes vigentes.

Una de las principales categorías es la pensión por jubilación, destinada a aquellos que han alcanzado la edad estipulada y han contribuido al sistema durante un tiempo determinado. La edad mínima para jubilarse en Argentina es de 65 años para hombres y 60 años para mujeres, aunque puede variar según el tipo de trabajo y la cantidad de aportes realizados.

Además, se encuentran las pensiones por invalidez, que se otorgan a personas que no pueden trabajar debido a problemas de salud o discapacidades. Este tipo de pensión busca garantizar un ingreso básico para quienes no pueden sostenerse económicamente por sí mismos.

Otro tipo relevante es la pensión por muerte, que se concede a los familiares de un trabajador que ha fallecido. Este beneficio busca proteger a las familias en momentos difíciles y asegurar que tengan acceso a recursos económicos tras la pérdida de un ser querido.

Las pensiones no contributivas son otra opción importante, destinadas a personas que no han podido realizar aportes al sistema por diversas razones, como la pobreza extrema o la falta de oportunidades laborales. Estas pensiones son esenciales para garantizar un mínimo de bienestar a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Desde el 2009, el sistema de pensiones en Argentina ha experimentado varios cambios significativos que han buscado mejorar la cobertura y los beneficios. A través de reformas, se ha intentado simplificar los trámites y asegurar que más personas accedan a sus derechos.

Es importante destacar que, a pesar de los avances, las pensiones en Argentina enfrentan desafíos relacionados con la sostenibilidad financiera del sistema y la necesidad de adaptarse a las nuevas realidades laborales, como el trabajo informal y la economía digital. Estos aspectos son esenciales para garantizar un futuro más seguro para todos los beneficiarios.