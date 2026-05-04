El Gobierno negó que Adorni haya gastado US$245 mil en su casa y pone en duda la declaración del arquitecto

Desde Jefatura de Gabinete rechazaron la cifra mencionada en la causa por enriquecimiento ilícito y no descartan pedir una pericia. El arquitecto había asegurado que las refacciones fueron pagadas en efectivo y sin factura.

Hoy 20:55

Ante las nuevas revelaciones en la investigación judicial por su patrimonio, el Gobierno negó que Manuel Adorni haya gastado US$245 mil en refaccionar su casa en el country de Indio Cuá. Cerca del funcionario aseguraron que ese no es el monto correcto y anticiparon la posibilidad de solicitar una pericia para esclarecer los hechos.

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“Ese no es el monto. Cualquiera que conozca la casa sabe que no vale ese dinero”, sostuvo una fuente de jefatura de Gabinete.

La aclaración del Gobierno surgió como respuesta a la declaración testimonial de Matías Tabar, el arquitecto a cargo de las renovaciones en la propiedad de Exaltación de la Cruz. Este lunes, Tabar aseguró que el ministro coordinador le pagó en efectivo y sin factura US$245 mil por una lista de arreglos que incluyeron una cascada en el jardín, una pileta climatizada y un jacuzzi, entre otros.

Según allegados al jefe de Gabinete, el arquitecto se había comprometido a entregar una factura con todos los gastos de la refacción, pero nunca lo hizo. Además, advirtieron que, en caso de comprobarse alguna irregularidad en la declaración de Tabar, el funcionario responderá “con las denuncias correspondientes”.

Cuál fue la declaración del arquitecto que desmintió la Casa Rosada

El socio del grupo Alta Arquitectura se presentó esta mañana ante el fiscal federal Gerardo Pollicita para explicar los trabajos realizados en la casa de fin de semana que Adorni compró a fines de 2024 junto a su esposa, Bettina Angeletti, en el barrio privado de Exaltación de la Cruz.

El objetivo de su citación era determinar si el funcionario pagó por las renovaciones y cuánto dinero destinó a esas obras, para analizar si esos gastos coinciden con su situación patrimonial como funcionario público.

En ese sentido, Tabar declaró que las obras en el lote de 400 metros cuadrados de Indio Cuá se realizaron entre septiembre de 2024 y julio de 2025 y que Adorni le pagó todos los arreglos en dos partes: US$55 mil en 2024 y los US$190 mil restantes en 2025.

El contratista también reveló que, mientras se hacía la obra, el funcionario alquiló otra casa en el barrio privado que costó US$13 mil y aportó el celular y los detalles de quienes trabajaron en la obra, entre ellos albañiles, plomeros y electricistas.