Representante de frigorífico santiagueño participó de la Semana de la Carne en EEUU

Tras la ampliación del cupo para exportar carne a Estados Unidos, la cadena cárnica argentina puso primera en Estados Unidos esta semana.

Hoy 21:47

La misión comercial comenzó el lunes y extendió hasta el viernes, con tres escalas definidas: Filadelfia, Chicago y Los Ángeles. El objetivo fue consolidar la presencia en tres plazas estratégicas para el comercio cárnico.

La agenda comenzó el lunes en Filadelfia, con una recorrida por el puerto local y actividades institucionales y comerciales. Contó con la participación del embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, junto a exportadores y autoridades del sector.

También participaron Dana Ehrlich, presidente del Meat Import Council of America (MICA), y Sean Mahoney, director de Marketing de PhilaPort, además de importadores estadounidenses que forman parte de almuerzos, rondas de negocios B2B y espacios de networking con degustaciones de carne y vinos argentinos.

La delegación se completa con el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca, y el titular del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), Georges Breitschmitt.

La misión continuó luego el miércoles en Chicago y culminó el viernes en Los Ángeles, replicando el esquema de encuentros comerciales e institucionales.

En las reuniones de negocios participaron las principales empresas del sector, entre ellas La Anónima, Bustos Beltrán, Frigorífico Forres Beltrán, Frigorífico Gorina, Grupo Lequio, Azul Natural Beef, Frigorífico Rioplatense, Frimsa, Swift, Logros, Frigorífico ProBermejo, Compañía Central Pampeana, Abuelo Julio, Carne Hereford y Bulon Global Order.

"Veníamos con mucha ansiedad por llegar al mercado de Estados Unidos, máxime ahora que hemos recibido un adicional de volumen de una cuota sumamente importante para el país, lo que redobla nuestra apuesta por este mercado y nos hace trabajar de manera permanente para ir consolidándonos con el objetivo de mantener estos volúmenes para el futuro. Desde nuestro punto de vista, es sumamente positiva la interrelación entre el sector público y el sector privado para desarrollar el mercado de Estados Unidos para nuestros productos", remarcó Mario Ravettino, titular del Consorcio ABC.

"Nuestra aspiración es que, si esto sale bien, si las empresas que nos acompañan tienen resultados que nosotros estimamos van a ser satisfactorios, repetir la experiencia en algún momento del año en otros grandes mercados que tenemos dentro de Estados Unidos", agregó el presidente de la cámara que agrupa a los frigoríficos exportadores.

"Después de muchas negociaciones finalmente pudimos realizar esta Semana de la carne argentina en Estados Unidos. Es una misión que tiene varias aristas, y, por suerte, un trabajo en conjunto que muestra la fortaleza. Por un lado, el IPCVA, representando la cadena de ganados y carnes, pero también la Embajada Argentina en Estados Unidos, la Agencia de Promoción y los frigoríficos. Es una gran sinergia que, en definitiva, muestra el interés y las ganas de mostrar que la carne argentina es una opción más para el mercado americano", remarcó Georges Breitschmitt, titular del IPCVA.

La gira había sido presentada oficialmente el 8 de abril en Casa Rosada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al canciller Pablo Quirno, y el subsecretario de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, Agustín Tejeda Rodrígez, entre otros.

El desembarco en Estados Unidos se produce en medio de un fuerte dinamismo exportador. Entre enero y marzo, los envíos de carne vacuna alcanzaron las 164.000 toneladas por un valor cercano a los US$ 1.071 millones, lo que implica un crecimiento interanual del 14,3% en volumen y un salto del 52,9% en valor.

Si bien China continúa como el principal destino (con más del 60% de participación), Estados Unidos ya explica el 20% de las exportaciones.

En 2025 Argentina se posicionó como el quinto mayor exportador mundial de carne bovina, detrás de Brasil, Australia, India y Estados Unidos, y el segundo en América Latina. Ese año, las exportaciones del complejo de carne y cuero bovinos superaron los US$ 4.700 millones, un récord histórico que implicó un crecimiento del 24,2% respecto de 2024 y del 32,5% frente a 2023. En volumen, se exportaron más de 850.000 toneladas a unos 115 destinos.

Dentro de la canasta exportadora, la carne bovina congelada deshuesada sigue siendo el segmento más dinámico y el principal producto enviado a Estados Unidos, con el 65% del total, seguida por la carne refrigerada deshuesada (35%). En ese sentido, ciudades como Filadelfia y Los Ángeles se ubican entre los principales puntos de ingreso de los cortes argentinos.

El buen momento del sector encuentra un impulso adicional en la ampliación del cupo de exportación al mercado estadounidense. La nueva cuota anual asciende a 100.000 toneladas, 80.000 toneladas adicionales respecto del esquema previo, y podría representar en 2026 un salto significativo en el ingreso de divisas, al pasar de los actuales US$ 460 millones a más de US$ 2.000 millones, según cálculos de los que participan de la misión comercial.

En este sentido, se estima que hacia la tercera semana de marzo Argentina ya había exportado cerca de 16.000 toneladas dentro de las 100.000 habilitadas.

Fuente: Clarín.