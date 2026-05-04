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SANTIAGO DEL ESTERO | 04 MAY 2026 | 22º
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Vélez empató con Newells y jugará con Gimnasia en los playoffs del Torneo Apertura

En Liniers, el Fortín empezó arriba con gol de Monzón pero Ramírez puso el 1-1 final para la eliminada Lepra.

Hoy 21:52

Vélez cerró la fase regular del Torneo Apertura 2026 con un empate 1-1 ante Newell’s en el estadio José Amalfitani, resultado que lo dejó definitivamente en el tercer puesto del Grupo A.

El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto llegaba con una remota posibilidad matemática de arrebatarle el segundo lugar a Boca, aunque para eso necesitaba una goleada histórica. Lejos de ese escenario, el Fortín no pudo pasar del empate ante una Lepra que ya estaba eliminada.

La apertura del marcador llegó en el complemento por intermedio de Florián Monzón, quien puso en ventaja al conjunto de Liniers. Sin embargo, Newell’s logró reaccionar y alcanzó la igualdad con un gol de Ignacio Ramírez, que selló el 1-1 definitivo.

El resultado dejó sensaciones encontradas en el público velezano. Disconformes con el rendimiento del equipo, los hinchas expresaron su malestar con el clásico “movete Vélez movete” y también dejaron un mensaje claro de cara al próximo compromiso: ganar el domingo “cueste lo que cueste”.

Con el tercer puesto confirmado, Vélez recibirá a Gimnasia La Plata el próximo domingo por los octavos de final del Torneo Apertura, en un cruce de eliminación directa donde buscará dar una respuesta ante su gente.

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