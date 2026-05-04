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Con eje en la reforma laboral, la Secretaría de Trabajo fortalece la formación y el diálogo social

La actividad dio inicio a un ciclo de actualización en derecho laboral y reunió a funcionarios, legisladores, gremios y empresarios para debatir los cambios en el mundo del trabajo.

Hoy 21:33

En el marco del Mes del Trabajo, la Secretaría de Trabajo llevó adelante el conversatorio “Análisis e Impacto de la Reforma Laboral”, dando inicio al Ciclo de Actualización en Derecho Laboral, una propuesta orientada a fortalecer las capacidades de los actores del mundo laboral.

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La actividad fue encabezada por la Secretaria de Trabajo, Prof. Julia Comán, junto al Subsecretario de Trabajo, Dr. Walter Assefh; el Director de Conciliaciones Laborales Obligatorias, Dr. Mauricio Rojas Anzani; y el Asesor Legal, Dr. René Emilio Agüero.

En su intervención, Comán afirmó: En un contexto de profundas transformaciones, analizar la reforma laboral es una responsabilidad institucional. Estos espacios brindan herramientas para interpretar los cambios y fortalecer el diálogo social.”Asimismo, retomó palabras del senador  Dr. Gerardo Zamora sobre la necesidad de construir consensos: Hoy necesitamos una política de Estado que incluya a todos y reconozca en el consenso su fortaleza.”

En este sentido, se destacó el acompañamiento del Gobernador Dr. Elías Suárez, quien impulsa estos espacios de formación y diálogo como parte de una política de fortalecimiento del trabajo y las instituciones.

El encuentro reunió a legisladores, representantes sindicales, cámaras empresariales, abogados y público en general. Durante la jornada se abordaron ejes como jornada laboral, remuneración, indemnización por despido, fondo de cese laboral, responsabilidad solidaria, modificaciones a la ley sindical, acceso a la justicia y análisis de fallos.

El ciclo forma parte del programa “Trabajo Junto”, que promueve la capacitación continua y el fortalecimiento institucional. Los participantes destacaron la iniciativa y solicitaron su extensión a distintos ámbitos laborales de la provincia.

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