Se invita a los bandeños a participar de “Tiempo de Lumbreras: arte itinerante para habitar lo público”

La propuesta se realizará en la Plaza Mauricio Rojas y contará con música, poesía, lecturas, artistas locales y espacios de intercambio cultural.

Hoy 15:01

La Municipalidad de la Banda acompañará “Tiempo de Lumbreras” un encuentro artístico itinerante que propone habitar los espacios públicos y significativos a través de la palabra, la música y el encuentro humano.

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La actividad se realizará el sábado 16 en la Plaza Mauricio Rojas, invitando a vecinos y visitantes a traer libros que deseen donar, trocar o vender. Se realizarán sorteos y será una jornada de arte, reflexión y encuentro colectivo.

La iniciativa busca generar momentos de pausa, escucha, expresión compartida y reflexión, donde artistas y público se reúnan en torno a la lectura, la música de autor y la ronda de mates.

El evento contará con la participación musical de Mariela Carabajal, Basto Santucho, entre otros, quienes aportarán sus composiciones y estilos en un formato cercano e íntimo.

En el espacio de lectura y expresión participarán Mariana Suárez, quien compartirá un fragmento de su libro; Noelia Bravo en poesía; Pamela Destefani, Marcelo Noriega con caricaturas y cuentos cortos; Elenterio Melián con propuestas ligadas a la cultura afro; Mari Escañuela con sus obras; Miguel Coria abordando la historia y la cultura local; Carola Santucho en poesía; Constanza López Queralt; Lito Garay en arte y Daniela Rigo.

Además, formarán parte del encuentro las bibliotecas populares Domingo Bravo y Lapida, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y la cultura.

Durante la jornada también habrá stands con artistas plásticos como Joaquín Castellano y Fernando Pereyra, libros, historietas y anime a cargo de Mario Barbarino, entre otras expresiones artísticas que enriquecerán la experiencia.

El evento contará con el acompañamiento de la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani que se suma a la propuesta apoyando el desarrollo de este espacio cultural abierto y participativo.