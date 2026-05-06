Estudiantes busca dar un paso clave en Perú ante Cusco por la Copa Libertadores

El Pincha, invicto en el grupo, visita a Cusco con la mira en un triunfo que lo deje muy cerca de los octavos de final.

Hoy 11:00

Por la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores, Cusco FC y Estudiantes de La Plata se enfrentarán desde las 19:00 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El conjunto argentino llega con confianza y buscará un triunfo que lo acerque a la clasificación, mientras que el local está obligado a ganar para seguir con vida.

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Los Guerreros Dorados atraviesan un presente complicado en el certamen internacional: perdieron sus tres partidos, el último 1-0 ante el Independiente Medellín, y todavía no sumaron puntos. Antes habían caído 2-0 con Flamengo y 2-1 frente a Estudiantes, por lo que este duelo aparece como su última chance de meterse en la pelea por los octavos. En la liga local, el equipo cusqueño marcha sexto con 20 puntos, lejos del líder Alianza Lima.

Por su parte, el Pincha, dirigido por Alexander Medina, viene de empatar 1-1 con Flamengo en UNO y se mantiene invicto en el grupo con cinco unidades. Además, atraviesa un gran momento a nivel local: le ganó 2-0 a Platense y se quedó con el primer puesto de la Zona A del torneo, lo que le permitirá definir como local hasta semifinales.

En cuanto al plantel, Estudiantes no contará con Adolfo Gaich, quien fue licenciado tras una situación personal. Mientras tanto, el equipo ya tiene en el horizonte un duelo clave ante Flamengo en Río de Janeiro, que podría definir al líder del grupo. Por el lado de Cusco, el próximo compromiso será nuevamente en casa frente a Independiente Medellín.

Probables formaciones

Cusco FC: Pedro Díaz; José Bolívar, Álvaro Ampuero, Aldair Fuentes, Marlon Ruidías; Nicolás Silva, Gabriel Carabajal, Oswaldo Valenzuela, Diego Soto, Lucas Colitto; Facundo Callejo. DT: Alejandro Orfila.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Lucas Cornejo o Alexis Castro, Gabriel Neves, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Fabricio Pérez. DT: Alexander Medina.