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Independiente Rivadavia va por la histórica clasificación ante Fluminense en Mendoza

La Lepra mendocina, líder con puntaje ideal, recibe al conjunto de Brasil con la chance de meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Hoy 11:05

Por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia y Fluminense se enfrentarán desde las 21:30 en el Estadio Malvinas Argentinas. El equipo mendocino vive un presente histórico y buscará un triunfo que lo clasifique con anticipación a la próxima ronda.

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La Lepra atraviesa un momento soñado en su primera participación en la Libertadores: ganó los tres partidos que disputó y lidera el grupo con puntaje perfecto. Venció 1-0 a Bolívar, 2-1 al Fluminense en el Maracaná y 4-1 a Deportivo La Guaira, resultados que lo dejan a un paso de los octavos. Si vuelve a imponerse, alcanzará los 12 puntos y asegurará su lugar sin depender de otros resultados .

Además, el equipo dirigido por Alfredo Berti también pisa fuerte en el plano local: terminó primero en la Zona B del Apertura y se garantizó la localía en los playoffs hasta semifinales. Su próximo desafío será ante Unión de Santa Fe por los octavos del torneo argentino.

Del otro lado, el presente del Fluminense es totalmente opuesto. El conjunto brasileño suma apenas un punto en tres fechas y está último en el grupo, por lo que necesita ganar en Mendoza para seguir con chances de clasificación. El equipo de Luis Zubeldía viene de empatar con La Guaira y caer ante Bolívar e Independiente, lo que lo dejó en una situación límite en la Copa .

Pese al flojo rendimiento internacional, el Flu mantiene un buen andar en el Brasileirao, donde pelea en los primeros puestos. Sin embargo, en la Libertadores ya no tiene margen de error y se juega una verdadera final en suelo mendocino.

Probables formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Fabrizio Sartori, Alex Arce y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Fluminense: Fábio; Guga, Jemmes, Juan Pablo Freytes, Renê; Hércules, Alisson, Jefferson Savarino; Agustín Canobbio, Kevin Serna y Rodrigo Castillo. DT: Luis Zubeldía.

TEMAS Copa Libertadores Club Sportivo Independiente Rivadavia de Mendoza

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