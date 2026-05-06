Tigre se juega una parada clave ante Macará en Ecuador por la Sudamericana

El Matador visita a Macará con la obligación de ganar para acomodarse en el grupo y depender de sí mismo en la recta final.

Hoy 11:15

Por la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana, Macará recibirá a Tigre desde las 21:00 en el Estadio Bellavista. El conjunto argentino buscará un triunfo que lo deje bien posicionado de cara a la definición del grupo.

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El equipo ecuatoriano, dirigido por Guillermo Sanguinetti, llega como líder del Grupo A tras un buen arranque en el certamen internacional. Empató 1-1 con América de Cali como local y logró dos triunfos importantes: ante Tigre en Victoria y frente a Alianza Atlético en Lima. Sin embargo, en el torneo local viene de caer 2-1 ante Orense y se ubica en la mitad de la tabla.

Por su parte, el Tigre de Diego Dabove necesita sumar de a tres para no complicar sus chances de clasificación. En la Sudamericana viene de lograr una gran victoria 2-0 ante América de Cali, resultado que lo volvió a meter en la pelea, aunque su única derrota fue justamente frente a Macará. El cierre de la fase lo tendrá visitando a América y recibiendo a Alianza Atlético, por lo que este duelo aparece como determinante.

En el plano local, el presente del Matador es irregular: quedó fuera de los playoffs y arrastra 11 partidos sin ganar, con apenas 7 puntos de los últimos 21 en juego. Por eso, el foco está puesto en el plano internacional, donde aún depende de sí mismo para avanzar de fase.

Probables formaciones

Macará: Darwin Cuero; Toño Espinoza, Santiago Etchebarne, Jordán Mohor, Marlon Medranda; Jean Estacio, Gastón Blanc, Federico Paz, Tommy Chamba; José Klinger y Luca Ferro. DT: Guillermo Sanguinetti.

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Alan Barrionuevo, Juan Manuel Villalba, Nahuel Banegas; Tiago Serrago, Jalil Elías, Joaquín Mosqueira, Sebastián Medina; Ignacio Russo y Santiago López. DT: Diego Dabove.