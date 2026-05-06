“Si no lo hacen, comenzarán los bombardeos”: Trump amenazó a Irán para que acepte su propuesta

El mandatario estadounidense afirmó que retomar los ataques dependerá de que Teherán acepte las condiciones de Washington para un acuerdo.

Hoy 13:18

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia al régimen de Irán este miércoles al afirmar que, si Teherán no acepta los términos propuestos por Washington, su país retomará los ataques con una intensidad “mucho mayor” que la registrada previamente.

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A través de un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, el mandatario sostuvo que existe la posibilidad de poner fin a la operación militar denominada “Furia Épica” siempre que Irán cumpla con lo acordado.



En el mismo mensaje, el presidente dejó en claro que el escenario podría escalar rápidamente en caso de una negativa iraní. “Si no están de acuerdo, comenzarán los bombardeos, y serán, lamentablemente, a un nivel e intensidad mucho mayores que antes”, advirtió.

Por su parte, el régimen iraní advirtió este miércoles que solo accederá a un acuerdo de paz si este resulta “justo”, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovara su llamado a la rendición y suspendiera una operación naval destinada a reabrir el estratégico Estrecho de Ormuz. La iniciativa estadounidense, bautizada “Proyecto Libertad”, había comenzado esta misma semana y pretendía restaurar el tráfico marítimo en la región, afectada por tensiones y ataques recientes.

Las declaraciones surgieron luego de una reunión entre el viceministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, en la capital china, donde ambos gobiernos discutieron la situación regional y la posibilidad de reactivar el alto el fuego vigente desde hace un mes.

