Humberto Santillán, sobre su precandidatura a intendente: "No puedo borrarme cuando la situación está mal"

Así lo expresó en diálogo con Radio Panorama el titular del Concejo Deliberante. Además, se refirió a la situación del transporte público en la ciudad.

Hoy 13:49

El presidente del Concejo Deliberante, Humberto Santillán, se refirió a su precandidatura a intendente de la Capital y al complejo escenario económico y social que atraviesa la ciudad, en diálogo con Radio Panorama.

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En el marco de las próximas elecciones municipales, Santillán reconoció que el contexto actual plantea mayores dificultades para la gestión, aunque aseguró que decidió asumir el desafío. “Quizás en otro contexto hubiese sido más fácil administrar, pero hoy hay que atender necesidades prioritarias. Los vecinos son víctimas del momento que estamos pasando”, sostuvo en referencia a las políticas de Nación.

El dirigente remarcó el clima social adverso y el impacto de la crisis: “Hay un mal humor profundo y a veces la gente baja los brazos y no quiere colaborar”, indicó. Sin embargo, afirmó que su trayectoria militante lo impulsa a involucrarse: “He asumido compromisos toda mi vida. Cuando me dijeron que debía estar como alternativa, no pude decir que no. No puedo borrarme cuando la situación está mal”.

Asimismo, destacó el valor del compromiso colectivo para salir adelante: “Las crisis no se pueden enfrentar solos”, afirmó, y apeló al espíritu solidario de la comunidad. En ese sentido, recordó experiencias pasadas en los barrios y subrayó que “el santiagueño entiende que la ciudad es nuestro hogar y se siente parte”.

Santillán también reivindicó los avances logrados en los últimos años y el trabajo político del Frente Cívico. “No está bien ignorar todo lo que se ha hecho. Hoy somos otra ciudad y muchos santiagueños sienten orgullo por lo logrado”, expresó.

Transporte público en debate

En otro tramo de la entrevista, el titular del Concejo abordó la situación del transporte público y el posible aumento del boleto. Explicó que la solicitud de actualización tarifaria fue presentada la semana pasada, ingresó al cuerpo legislativo y actualmente se encuentra en comisión.

“Queremos que todos los ediles escuchen a los empresarios sobre los problemas que atraviesa el sistema. No es la primera vez que nos reunimos”, señaló. En ese marco, subrayó la necesidad de equilibrar la sostenibilidad del servicio con el impacto en los usuarios.

“Nuestra responsabilidad es garantizar el servicio público de pasajeros, ayudando a que sea sostenible y que no sea tan gravoso para los vecinos”, indicó. No obstante, reconoció la complejidad del escenario: “Es caminar sobre un desfiladero muy angosto, con ingresos golpeados y sueldos estancados”.

Además, advirtió que la situación económica condiciona cualquier decisión tarifaria: “La gente no llega a fin de mes y cualquier aumento impacta en el bolsillo”, afirmó. En ese sentido, anticipó que este jueves habrá una reunión para analizar el monto y que el próximo martes podría definirse un incremento, el cual —según adelantó— “no le va a gustar a nadie”, pero podría ser necesario para sostener el sistema.

También hizo referencia a las frecuencias del servicio, señalando que podrían estar afectadas por la rentabilidad: “Tal vez no sea viable mantener ciertas frecuencias si no hay el corte de boletos necesario”, explicó. A esto se suman factores como el aumento del combustible y otros costos operativos.

Por último, Santillán mencionó la disminución de la coparticipación y la vigencia de la ley de emergencia provincial impulsada por el gobernador Elías Suárez, la cual —según afirmó— exige optimizar recursos y priorizar lo urgente en la administración pública.