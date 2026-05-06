Detienen a sospechoso por apuñalar a dos personas en Palpalá

Un agresor fue detenido en Palpalá, Jujuy, tras apuñalar a un hombre y una mujer y atacar a la policía durante su arresto.

Hoy 14:11

En un preocupante incidente, un sospechoso fue detenido en la ciudad de Palpalá, Jujuy, tras apuñalar a un hombre y a una mujer. El ataque ocurrió en el barrio San José, donde un vecino alertó a las autoridades tras presenciar el violento episodio.

Los agentes de policía llegaron rápidamente al lugar y encontraron a un hombre con una herida profunda en su brazo derecho. La víctima proporcionó una descripción del atacante, quien había huido a pie, lo que llevó a los oficiales a iniciar un rastrillaje por la zona.

Durante su intento de escape, el sospechoso también atacó a una mujer, causándole un corte en el rostro, aunque la herida no revistió gravedad. La rápida respuesta de la policía fue crucial para minimizar las consecuencias del ataque.

La búsqueda del fugitivo culminó con su captura a pocas cuadras del lugar del incidente. Sin embargo, en un intento por evitar su arresto, el aprehendido se mostró agresivo y esgrimió un cuchillo contra los oficiales, lo que resultó en un forcejeo.

A pesar de la resistencia del sospechoso, los miembros de la fuerza lograron reducirlo y llevarlo bajo custodia. Mientras tanto, los agentes que asistieron a la primera víctima aplicaron un torniquete y un vendaje compresivo para controlar la hemorragia hasta la llegada de los servicios médicos.

Los profesionales de la salud trasladaron al herido al hospital Wenceslao Gallardo, donde recibió atención médica adecuada. Este incidente resalta la importancia de la intervención policial en situaciones de violencia y la necesidad de medidas preventivas en la comunidad.