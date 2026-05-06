El Turismo Carretera vuelve al circuito perimetral de Termas

La última vez fue en 2018 con el Desafío de las Estrellas, que contó con una grilla mediante sorteo y que terminó ganando Emanuel Moriatis, en su última conquista en el TC.

Hoy 14:08

Luego de 8 años, el Turismo Carretera vuelve a correr en el circuito corto de Termas de Río Hondo, en lo que será la fecha 5 del calendario del 2026. La última vez fue en 2018 con el Desafío de las Estrellas, que contó con una grilla mediante sorteo y que terminó ganando Emanuel Moriatis, en su última conquista en el TC.

El trazado para este fin de semana cuenta con 4.430 metros de extensión, y se diferencia del circuito largo por la extensa recta luego de la curva uno, que tiene más de 1300 metros de longitud, contra los 1070 de la variante con curvas. Con esto, la pista se convierte en una de las más veloces del calendario y la recta en una de las más largas. El récord de vuelta en el corto es propiedad de Guillermo Ortelli, que con la Chevrolet Chevy puso un tiempo de 1,34.718/1000 en la fecha B del 2016.

El trazado original inaugurado en 2008 vuelve a tener vigencia en este 2026

Del 2008 al 2012 fue el trazado oficial, aunque en el estreno se mostró con algunas distinciones. En 2012 y 2013 se realizaron obras de reacondicionamiento para modernizar el circuito de cara a competencias internacionales, y se construyeron 3 curvas internas. El circuito largo. El TC adoptó este trazado como principal y volvió a la variante con la recta larga en tres ocasiones, contando la que se aproxima.

Con esta edición, será la décima vez del TC en el “perimetral”. 2008-2013; 2016 B y 2018. Moriatis ganó en la inauguración en 2008. En la doble fecha de 2009 ganaron José María “Pechito” López y Christian Ledesma. 2011 fue para Leonel Pernía, 2012 para Martín Basso y, ya con la renovación en 2013, Mauro Giallombardo.

El trazado corto volvió para fechas especiales: en 2016 con la fecha B que ganó Mariano Werner y en 2018, en el Desafío de las Estrellas, donde Moriatis obtuvo su última victoria en el TC, y hasta ahora es quién abrió y cerró la lista en el circuito corto.

En 2026 se dictaminó volver al trazado “histórico” para esta fecha 5 en Termas de Río Hondo, que se disputará este sábado 9 y domingo 10 de mayo para ver quién se queda con el Gran Premio Foton.