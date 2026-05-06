“Más de 2.000 terroristas de Hezbollah han sido eliminados”

El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, recorrió la zona donde la tropas aseguran el territorio que antes controlaba el grupo terrorista proiraní.

Hoy 14:38

El teniente coronel Eyal Zamir, visitó el sector de Al-Khaiam en el sur del Líbano acompañado por el comandante del Comando Norte, mayor general Rafi Milo, el jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), mayor general Rami Abu-Derham, el comandante de la 91.ª División, general de brigada Yuval Gaz, y otros mandos de brigada y batallón de las fuerzas regulares y de reserva. Durante la jornada, Zamir realizó una evaluación de la situación operativa, escuchó informes de los comandantes de división y brigada, conversó con los comandantes de batallón presentes en el terreno y recorrió una infraestructura subterránea del gurpo terrorista Hezbollah, localizada bajo una tienda de ropa infantil.

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El jefe del Estado Mayor declaró que las fuerzas de las FDI en el Comando Norte siguen trabajando para cumplir la misión de proteger a las comunidades y eliminar las amenazas. Afirmó que el objetivo es eliminar cualquier amenaza para las comunidades y las fuerzas, y que disponen de todas las capacidades de las FDI, sin límite en el uso de la fuerza para cumplir con este cometido. Según Zamir, la misión es localizar al enemigo y destruirlo. Desde el inicio de la Operación “Rugido del León”, el reporte señala que han sido eliminados más de 2.000 terroristas de Hezbollah. Zamir aseguró que cada oportunidad será utilizada para infligir mayor daño al grupo armado, que cuenta con el financiamiento del régimen iraní, y debilitarlo de forma progresiva.

El mando militar afirmó que existe la oportunidad de modificar la realidad regional en el contexto de una campaña multiescenario. Indicó que la cooperación y la coordinación con el Ejército de Estados Unidos se mantienen constantes y que la situación es monitoreada de manera permanente. Detalló que existen objetivos listos para el ataque en Irán y que las fuerzas permanecen en alerta máxima, preparadas para retomar una campaña amplia que permita consolidar los resultados obtenidos y debilitar aún más al régimen iraní.