El evento “Neurotermas 2026: Highlights en Neurología” se realizará el 7, 8 y 9 de agosto en el Hotel Gran Amerian Carlos V, con la participación de profesionales nacionales y referentes de España, Colombia y Canadá.

Hoy 14:41

Las Termas de Río Hondo será sede del 3° Congreso de Neurología y Neurocirugía, denominado “Neurotermas 2026: Highlights en Neurología”, que se desarrollará los días 7, 8 y 9 de agosto en el Hotel Gran Amerian Carlos V.

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El anuncio fue encabezado este miércoles por el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, junto al secretario de Salud, Gustavo Sabalza; el subsecretario de Turismo, Nelson Bravo; el jefe del Servicio de Neurología del Hospital Regional, Miguel Jacobo; y los directores organizadores Valentina Yocca Lascano y Pablo Divi.

El encuentro contará con la presencia de expositores nacionales y referentes internacionales de renombre, entre ellos el neurorradiólogo español Álex Rovira Cañellas, jefe de sección en el Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona; el médico cirujano colombiano Juan García Bonito, de la Escuela Militar de Medicina de Colombia y con 30 años de experiencia; y el científico Luciano Sposato, director del Programa de Enfermedades Cerebrovasculares de Western University y del Laboratorio Corazón-Cerebro de esa institución, en London, Ontario, Canadá.

Durante el anuncio, Miguel Jacobo brindó detalles sobre la dinámica y el cronograma de actividades. Además, destacó la importancia de la organización y la coordinación en eventos de esta magnitud, y remarcó el rol de la hospitalidad santiagueña para acompañar el desarrollo de la convocatoria.

También valoró el acompañamiento del Gobierno provincial en la organización de congresos y actividades científicas. En ese sentido, recordó que en 2023 se realizó en Santiago del Estero el Congreso Nacional de la especialidad, con la presencia de 2.500 profesionales, y anticipó que este año esperan superar ese número.

Por su parte, Gustavo Sabalza destacó la importancia de este tipo de encuentros para fortalecer el recurso humano del sistema sanitario. “Es una inversión para uno de los pilares fundamentales del sistema de salud que luego se verá reflejado en cada consultorio”, expresó.

El secretario de Salud afirmó además que esta decisión política permitió posicionar a Santiago del Estero como “un polo científico, no solo del norte, sino del país”, con eventos de gran nivel académico y profesional.

A su turno, Víctor Araujo resaltó el impacto positivo que tendrá el congreso en Las Termas de Río Hondo, tanto por la convocatoria de profesionales como por su aporte al turismo de reuniones y convenciones.

“Es un evento más que contribuye a la generación de un espacio importante en el mapa mundial en este turismo de convenciones, con la llegada de diferentes disertantes de renombre”, indicó el jefe de Gabinete.

Finalmente, Araujo transmitió los saludos del gobernador Elías Suárez, quien felicitó la realización de este tipo de iniciativas que permiten seguir proyectando nuevos eventos científicos y académicos en la provincia.