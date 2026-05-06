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Fútbol Femenino: Mitre se consagró campeón en Tucumán y dejó su huella en el Interprovincial

El equipo de la Sub-11 del Auri brilló en el certamen organizado por San Martín y se quedó con la Copa de Oro tras una gran actuación colectiva. Entre las figuras más destacadas apareció Francesca Cella, goleadora del certamen.

Hoy 14:32
Mitre femenino

El fútbol femenino de Club Atlético Mitre vivió un fin de semana inolvidable en Tucumán. El conjunto Aurinegro se consagró campeón de la Copa de Oro en el torneo interprovincial organizado por San Martín de Tucumán, disputado los días 25 y 26 de abril, dejando en claro el crecimiento y el gran presente de la disciplina.

El equipo Sub-11, dirigido por Rocío Sabalza, mostró un rendimiento sólido a lo largo de toda la competencia, destacándose por su juego colectivo, intensidad y eficacia en los momentos clave. Partido a partido, las chicas fueron construyendo un camino firme que terminó con la consagración en lo más alto del podio.

El título no solo refleja el trabajo grupal, sino también el desarrollo de una base que ilusiona a futuro. Con compromiso y talento, Mitre logró imponerse ante rivales de distintas provincias y se quedó con un trofeo de gran valor formativo.

Entre las figuras más destacadas apareció Francesca Cella, quien tuvo un torneo sobresaliente y fue determinante en varios encuentros. La joven futbolista fue reconocida como una de las mejores jugadoras del certamen y además se quedó con el premio a máxima goleadora de la categoría Sub-11, ratificando su enorme proyección dentro del fútbol femenino.

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