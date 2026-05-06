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Choque entre auto y moto en Av. Colón: una mujer resultó herida y la conductora se fugó

En la motocicleta iban madre e hija. La mamá fue trasladada al hospital tras presentar lesiones.

Hoy 14:06

El hecho ocurrió durante la mañana de hoy alrededor de las 8, en el barrio Centenario de nuestra Capital, cuando un automóvil conducido por una mujer, embistió un motovehículo en el que iban circulando madre e hija, para luego darse a la fuga.

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De acuerdo con las fuentes consultadas, una de las victimas, identificada como una mujer de 44 años, domiciliada en el barrio Siglo XXI, viajaba por Av Colón y Guemes junto a su hija de 17 años, antes de ser impactada por un rodado mayor que huyó rapidamente de la zona. La mamá presentaba heridas corto punzante profundas en miembro inferior, mientras que la mejor no tenía lesiones en el cuerpo.

El Personal del SEASE debió trasladarla al hospital Regional, donde fue asistida por el equipo medico

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