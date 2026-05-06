Quimsa pone en marcha la venta de entradas para los cuartos de final de la Liga Nacional

La Fusión enfrentará a Instituto en una serie clave de los playoffs y ya se conocen precios, cronograma y modalidad de venta.

Hoy 13:30

Quimsa ya palpita los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet y anunció todos los detalles sobre la venta de entradas para la serie ante Instituto de Córdoba. El equipo santiagueño comenzará la serie como local en el Estadio Ciudad, donde buscará hacerse fuerte.

La venta tendrá una instancia exclusiva para abonados el jueves 7, mientras que desde el viernes se habilitará al público en general. Los interesados podrán acercarse a secretaría en los horarios de 9:00 a 12:30 y de 18:00 a 20:30.

En cuanto a los valores, Quimsa informó los siguientes precios:

Platea Este: $30.000 ( promo por 2 partidos: $50.000)

$30.000 ( $50.000) Platea Oeste y Norte: $25.000 ( promo por 2 partidos: $40.000)

$25.000 ( $40.000) Platea Este Alta: $20.000 (promo por 2 partidos: $30.000)

La serie comenzará este sábado 9 desde las 11:30, en el Estadio Ciudad, en lo que será el Juego 1. El segundo punto también será en Santiago del Estero, el lunes 11, antes de trasladarse a Córdoba.

Programación completa de la serie:

Juego 1: sábado 9 (Estadio Ciudad)

sábado 9 (Estadio Ciudad) Juego 2: lunes 11 (Estadio Ciudad)

lunes 11 (Estadio Ciudad) Juego 3: jueves 14 (Ángel Sandrín)

jueves 14 (Ángel Sandrín) Juego 4: sábado 16 (Ángel Sandrín)*

sábado 16 (Ángel Sandrín)* Juego 5: martes 19 (Estadio Ciudad)*

*Los juegos 4 y 5 se disputarán solo en caso de ser necesarios.

Con la ilusión intacta, la Fusión buscará dar el primer golpe en casa y encaminar una serie que promete ser intensa y pareja ante uno de los rivales más exigentes de la competencia.