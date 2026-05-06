Caputo busca inversiones en EE.UU. y anticipó un proyecto de USD 10.000 millones con Chevron

El ministro de Economía acompaña a Javier Milei en la Conferencia del Instituto Milken, donde mantiene reuniones con empresas globales para impulsar sectores estratégicos.

Hoy 18:47

El ministro de Economía, Luis Caputo, arribó este miércoles a Los Ángeles junto al presidente Javier Milei para participar de la 29° Conferencia Anual del Instituto Milken, uno de los principales foros internacionales del mundo financiero. Más allá de la agenda institucional, el objetivo central del funcionario es profundizar vínculos con inversores y promover nuevas oportunidades de negocios para la Argentina.

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En ese marco, Caputo tiene previsto encabezar una serie de encuentros bilaterales con compañías internacionales, orientados a captar inversiones y avanzar en proyectos concretos. Uno de los contactos más relevantes fue con la petrolera Chevron, con la que se anticipó la presentación de una iniciativa bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por más de USD 10.000 millones.

Apuesta a la inversión energética

Tras el encuentro, el ministro destacó que la empresa se comprometió a avanzar en una nueva propuesta en el corto plazo. La iniciativa se enmarca en la estrategia oficial de potenciar sectores clave como la energía, considerados fundamentales para el ingreso de divisas y el crecimiento económico.

La reunión contó también con la participación de funcionarios del equipo económico, en un intento por consolidar la confianza de grandes jugadores internacionales en el rumbo económico del país.

Viaje breve y sin reunión con el FMI

La visita de la comitiva argentina a Estados Unidos es de carácter relámpago. El viaje, que incluyó la presencia de funcionarios del área económica, tuvo un cronograma concentrado en una sola jornada de actividades.

Por cuestiones logísticas, Caputo no pudo concretar un encuentro con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, quien también participó del evento. La reunión generaba expectativa en un contexto en el que el Gobierno aguarda la aprobación final de la revisión del acuerdo con el organismo, clave para destrabar un desembolso de USD 1.000 millones.

Reservas y respaldo financiero

Pese a la ausencia de ese contacto, en el equipo económico aseguran que no hay urgencias inmediatas. El Banco Central mantiene una racha positiva en el mercado cambiario, con intervenciones que le permitieron acumular más de USD 7.200 millones en lo que va del año.

Además, la reciente mejora en la calificación crediticia por parte de Fitch alimentó expectativas de fortalecimiento de las reservas, que podrían alcanzar los USD 52.700 millones hacia fin de año, según estimaciones.

Agenda con empresarios globales

Durante su estadía, Caputo acompaña al presidente Milei en reuniones clave, entre ellas un encuentro con Michael Milken, titular del instituto organizador, además de contactos con empresarios y referentes del sector financiero.

El mandatario también tiene previsto exponer ante el foro, que reúne a miles de participantes entre ejecutivos, inversores y líderes globales.

La participación argentina en este evento forma parte de una estrategia más amplia para reposicionar al país en los mercados internacionales, con el foco puesto en atraer inversiones y consolidar el programa económico en marcha.

Tras completar la agenda, la comitiva oficial emprenderá el regreso al país, en un viaje breve pero cargado de gestiones clave para el rumbo económico del Gobierno.