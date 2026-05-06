Sofía Zámolo recordó su experiencia con Ricardo Arjona: “Uno de los momentos más lindos de mi trabajo”

La modelo evocó el rodaje del videoclip de “Apnea” en Malibú y reveló detalles personales de aquel día especial en su vida.

Hoy 18:49

La modelo y conductora Sofía Zámolo compartió un emotivo recuerdo de su trabajo junto al cantante Ricardo Arjona, al rememorar el rodaje del videoclip de “Apnea”, uno de los temas destacados del álbum Viaje.

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A través de sus redes sociales, la mediática evocó aquel momento vivido en 2014 y lo definió como una experiencia inolvidable dentro de su carrera. “Fue uno de los momentos más lindos de mi trabajo”, expresó al referirse a la participación en el clip, una canción que además destacó como una de sus favoritas por su carga emocional.

Un rodaje especial en un momento personal difícil

Zámolo detalló que la filmación se realizó en escenarios naturales de Malibú, California, y coincidió con una fecha muy significativa: su cumpleaños.

“Grabamos en las montañas y parques de Malibú el mismo día que cumplía años, el 21 de marzo”, contó. En ese sentido, también se sinceró sobre su situación personal en ese entonces: atravesaba una reciente separación tras una relación de varios años, lo que le dio un significado aún más especial a la experiencia.

Nervios, emoción y un equipo destacado

La modelo recordó con entusiasmo el momento en que fue convocada para el proyecto. Según relató, al enterarse de que había sido elegida, no dudó en compartir la noticia con su familia.

Durante el rodaje, destacó el profesionalismo y la calidez del equipo de trabajo, compuesto por especialistas en maquillaje, vestuario y producción. También reveló una anécdota que refleja la ansiedad con la que vivió la jornada: fue citada a las 5.30 de la mañana, pero llegó con una hora de anticipación por temor a perderse en el camino.

Un recuerdo que perdura

Con el paso del tiempo, Zámolo asegura que aquel trabajo sigue ocupando un lugar especial en su memoria. Además, anticipó que en los próximos días asistirá a un show del artista en Argentina, lo que le genera una emoción adicional.

“Siempre fue un artista muy escuchado en mi familia”, comentó, y cerró su publicación con un mensaje de gratitud: “Qué hermoso haber podido trabajar juntos. Por siempre agradecida con Ricardo y todo su equipo”.

De esta manera, la modelo volvió a conectar con un recuerdo que marcó tanto su carrera profesional como un momento clave de su vida personal.