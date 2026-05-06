La Liga Santiagueña programó la sexta fecha del Torneo Apertura de las Divisiones Inferiores

La jornada tendrá actividad en Zona A, Zona B e Interzonal, con partidos en todas las categorías formativas durante el fin de semana.
La Liga Santiagueña de Fútbol confirmó el cronograma de la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 de Divisiones Inferiores, que se disputará entre sábado, lunes y con un cruce interzonal, manteniendo el formato habitual en las categorías 7ª, 8ª, 9ª y 10ª división.
ZONA A
Central Córdoba vs. Estudiantes Blanco
Lunes 11/05
7ª: 13:30hs
8ª: 15:00hs
9ª: 16:15hs
10ª: 17:30hs
Cancha: Complejo Central Córdoba
Instituto Amarillo vs. Vélez
Sábado 09/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Agua y Energía
Mitre Negro vs. Güemes
Sábado 09/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Cancha N°1 / CAM N°2
Defensores de Forres vs. Central Argentino
Sábado 09/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Defensores de Forres
Unión Beltrán vs. Comercio
Sábado 09/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Unión Beltrán
Villa Unión vs. Atlético Sanidad
Sábado 09/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Villa Unión
ZONA B
Instituto Rojo vs. Unión Santiago
Sábado 09/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: U.P.C.N
Estrella Roja vs. Agua y Energía
Sábado 09/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Estrella Roja
Sarmiento vs. Atlético Forres
Sábado 09/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Sutaga
Estudiantes Azul vs. Independiente de Beltrán
Sábado 09/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Estudiantes
Banfield vs. Mitre
Sábado 09/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Banfield
Yanda vs. Mitre Amarillo
Sábado 09/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Peñarol
INTERZONAL
Independiente de Fernández vs. Sportivo Fernández
Sábado 09/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Independiente de Fernández
De esta manera, el fútbol formativo santiagueño tendrá una nueva jornada cargada de partidos, donde los jóvenes continúan sumando rodaje y protagonismo en el Apertura 2026.