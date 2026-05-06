SANTIAGO DEL ESTERO | 06 MAY 2026
La Liga Santiagueña programó la sexta fecha del Torneo Apertura de las Divisiones Inferiores

La jornada tendrá actividad en Zona A, Zona B e Interzonal, con partidos en todas las categorías formativas durante el fin de semana.

Hoy 19:58
Divisiones inferiores

La Liga Santiagueña de Fútbol confirmó el cronograma de la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 de Divisiones Inferiores, que se disputará entre sábado, lunes y con un cruce interzonal, manteniendo el formato habitual en las categorías 7ª, 8ª, 9ª y 10ª división.

ZONA A

Central Córdoba vs. Estudiantes Blanco
Lunes 11/05
7ª: 13:30hs
8ª: 15:00hs
9ª: 16:15hs
10ª: 17:30hs
Cancha: Complejo Central Córdoba

Instituto Amarillo vs. Vélez
Sábado 09/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Agua y Energía

Mitre Negro vs. Güemes
Sábado 09/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Cancha N°1 / CAM N°2

Defensores de Forres vs. Central Argentino
Sábado 09/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Defensores de Forres

Unión Beltrán vs. Comercio
Sábado 09/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Unión Beltrán

Villa Unión vs. Atlético Sanidad
Sábado 09/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Villa Unión

ZONA B

Instituto Rojo vs. Unión Santiago
Sábado 09/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: U.P.C.N

Estrella Roja vs. Agua y Energía
Sábado 09/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Estrella Roja

Sarmiento vs. Atlético Forres
Sábado 09/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Sutaga

Estudiantes Azul vs. Independiente de Beltrán
Sábado 09/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Estudiantes

Banfield vs. Mitre
Sábado 09/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Banfield

Yanda vs. Mitre Amarillo
Sábado 09/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Peñarol

INTERZONAL

Independiente de Fernández vs. Sportivo Fernández
Sábado 09/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Independiente de Fernández

De esta manera, el fútbol formativo santiagueño tendrá una nueva jornada cargada de partidos, donde los jóvenes continúan sumando rodaje y protagonismo en el Apertura 2026.

