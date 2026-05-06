La Municipalidad concretó un nuevo operativo integral de limpieza y desmalezamiento en Av. Del Trabajo

Se concretaron trabajos de desmalezamiento, hacia ambos márgenes del desagüe pluvial.

Hoy 20:00

La Municipalidad de la Capital realizó un operativo de limpieza integral en la avenida del Trabajo, entre las calles Lamadrid y Solís, que estuvo supervisado por el secretario de Coordinación de Gabinete, Ing. Mario Benavente, en un tramo de alrededor de cuatro kilómetros de extensión que beneficia directamente a los barrios Tradición y Mariano Moreno,

Allí, se concretaron trabajos de desmalezamiento, hacia ambos márgenes del desagüe pluvial, y de erradicación de mini basurales en el marco del programa de mantenimiento urbano, que complementa las labores cotidianas de barrido y limpieza que se desarrollan en todos los barrios.

Benavente fue acompañado por la secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Rosa Allalla; el subsecretario de Coordinación, Daniel Kobylañski y los directores de Servicios Urbanos, Héctor Batalla; de Obras Públicas, Gustavo Trejo y de Electricidad, Marcelo Aguilar.

Para el trabajo, se emplearon motoguadañas, palas cargadoras, niveladoras, bateas, camiones de caja abierta y más de 90 operarios, quienes además efectuaron la limpieza de un trayecto de la avenida Del Trabajo, entre las calles Gil Paz y Suárez, de más de 300 metros de extensión.

Los funcionarios destacaron la importancia de mantener en condiciones óptimas la infraestructura urbana y señalaron que estos operativos se realizan de manera planificada y continua.