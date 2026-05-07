Un policía comete femicidio en Puerto Vilelas y se enfrenta a la policía

Un policía de Chaco fue protagonista de un femicidio en Puerto Vilelas, donde disparó contra su expareja, resultando en un grave enfrentamiento con la policía.

Hoy 03:47

En la mañana del martes, un grave hecho de violencia machista sacudió el paraje Las Tres Bocas, en Puerto Vilelas, cuando un efectivo policial, identificado como Luciano Etudie, se convirtió en el autor de un femicidio.

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Luciano Etudie, cabo primero de la Policía del Chaco, estaba en una situación de toma de rehenes, manteniendo cautivas a su expareja y a un niño. Tras un breve diálogo, el niño fue liberado y trasladado a una comisaría para su protección.

El personal del Cuerpo de Operaciones Especiales (COE) llegó al lugar con la intención de continuar negociando. Sin embargo, en un giro trágico, el agresor disparó, cobrando la vida de Graciela Mabel López, de 33 años.

Después de cometer el femicidio, Etudie disparó contra los efectivos policiales, desencadenando un enfrentamiento armado en el que resultó herido por la respuesta del COE.

El agresor, de 34 años, fue llevado al Hospital Perrando, donde ingresó con una herida de arma de fuego en la cabeza y se encuentra en estado estable, según reportes de la policía.

El lugar del incidente fue asegurado por peritos del Gabinete Científico y personal policial, bajo la supervisión de la fiscal de Investigación N°11, Noel Benítez, y el ayudante fiscal Gabriel Figueroa.

La situación se torna aún más alarmante, ya que el jefe de policía, Fernando Romero, sugirió que Etudie podría haber asesinado previamente a su padre, elevando la gravedad del caso.