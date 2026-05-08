Quimsa abre los cuartos de final de la Liga Nacional ante Instituto en el Ciudad

La Fusión recibe este sábado a la Gloria desde las 11:30 en el inicio de una serie que promete máxima intensidad en los playoffs.

Hoy 01:18

Quimsa comenzará este sábado su camino en los cuartos de final de la Liga Nacional cuando reciba a Instituto Atlético Central Córdoba desde las 11:30 horas en el Estadio Ciudad. El conjunto santiagueño buscará hacerse fuerte de local en el primer punto de una serie muy exigente ante uno de los rivales más duros de la competencia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

La Fusión terminó la fase regular como líder absoluto con un registro de 24 triunfos y 12 derrotas, mientras que el equipo cordobés, dirigido por Seba González, finalizó en el décimo puesto con 20 victorias en 36 partidos. Pese a la diferencia en la tabla, el historial reciente entre ambos marca una enorme paridad y anticipa una llave muy pareja.

En total, Quimsa e Instituto se enfrentaron en 33 oportunidades por la Liga Nacional, con ventaja para los cordobeses, que ganaron 20 encuentros contra 13 del elenco santiagueño. En la actual temporada, cada uno logró imponerse como visitante: Instituto ganó en Santiago del Estero por 73-72, mientras que los dirigidos por Leandro Ramella se quedaron con el duelo en Córdoba por 79-78.

Además, existe un antecedente muy fuerte en playoffs entre ambos equipos. En la temporada 2021/22, Instituto se consagró campeón tras vencer a Quimsa por 3-2 en una histórica final. También se cruzaron en los cuartos de final de la campaña 2017/18, serie que terminó con triunfo cordobés por 3-1.

En la previa del encuentro, el base Diego Figueredo analizó el presente del equipo santiagueño y destacó la preparación realizada antes del inicio de la postemporada. “Tuvimos un buen tiempo para ponernos bien físicamente y ajustar los detalles. Instituto es un rival difícil que se hace fuerte en estas instancias, pero nosotros nos enfocamos en lo nuestro. El balance de la fase regular terminó siendo muy positivo y esperamos seguir creciendo en los playoffs”, expresó.

El encuentro contará con el arbitraje de Juan Fernández, Jorge Chávez y Danilo Molina. El segundo juego de la serie se disputará el próximo lunes 11 desde las 21 horas, nuevamente en el Estadio Ciudad.