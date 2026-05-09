En La Paternal, Argentinos Juniors y Lanús se miden por los octavos del Torneo Apertura

El Bicho quiere aprovechar la localía para seguir en carrera en el campeonato, mientras que el Granate busca dar el golpe tras una fase regular irregular. El ganador enfrentará a Boca o Huracán.

Hoy 07:11

Argentinos Juniors y Lanús se enfrentarán este sábado desde las 21:30 horas en el Estadio Diego Armando Maradona, por los octavos de final del Torneo Apertura.

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El conjunto de La Paternal fue uno de los equipos más regulares de toda la primera fase del campeonato. Argentinos Juniors ganó ocho partidos, empató cinco y perdió apenas tres, aunque una de esas caídas fue el pasado fin de semana frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, cuando ya tenía asegurado su lugar en los playoffs.

Con 29 puntos, el Bicho terminó tercero en la Zona B y tendrá la ventaja de definir esta instancia en condición de local. Además, el campeonato local aparece como el gran objetivo del semestre para el equipo, luego de quedar eliminado en los 32avos de final de la Copa Argentina ante Midland y de despedirse tempranamente de la Copa Libertadores tras caer en la Fase 2 frente a Barcelona Sporting Club.

Por el lado de Lanús, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino logró meterse en los octavos de final ocupando la sexta posición de la Zona A con 24 unidades. Sin embargo, el Granate dejó escapar puntos importantes en las últimas fechas y solamente sumó dos de los últimos nueve en juego, algo que le impidió terminar más arriba en la tabla.

De todas maneras, el conjunto del Sur llega respaldado por un semestre histórico. En febrero conquistó la Recopa Sudamericana tras vencer a Flamengo en el Estadio Maracaná. Además, como campeón de la Copa Sudamericana 2025, disputa la actual edición de la Libertadores, donde marcha segundo en el Grupo G pese a la dura derrota 4-0 sufrida ante Always Ready en Bolivia.

Aunque integraron zonas diferentes, el sorteo determinó que ambos equipos se cruzaran durante la fase regular en un duelo interzonal. Aquella vez, Argentinos Juniors se quedó con la victoria por 2-1 gracias a los goles de Hernán López Muñoz y Nicolás Oroz, mientras que Ramiro Carrera descontó para el Granate.

El ganador de este cruce avanzará a los cuartos de final del Torneo Apertura, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Boca Juniors y Huracán.