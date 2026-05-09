Sin margen de error, Manchester City recibe a Brentford en un duelo clave por la Premier League

El equipo de Pep Guardiola afronta un duelo clave en la pelea por el título y buscará hacerse fuerte en el Etihad. Del otro lado, la visita quiere volver a sorprender a uno de los gigantes de Inglaterra.

Hoy 07:10

Manchester City y Brentford protagonizarán este sábado uno de los encuentros más atractivos de la Premier League. Aunque no se trata de un clásico tradicional, el partido aparece cargado de tensión y con muchísimo en juego, especialmente para el conjunto dirigido por Pep Guardiola. Juegan desde las 13 por la fecha 36.

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El equipo ciudadano afronta el tramo decisivo del campeonato bajo máxima presión. Metido de lleno en la pelea por el título, Manchester City sabe que no puede permitirse ningún tropiezo si quiere seguir dependiendo de sí mismo en la lucha por conquistar nuevamente la Premier.

En el Etihad Stadium, los de Guardiola intentarán imponer desde el arranque su estilo habitual basado en la posesión, el control absoluto del juego y la presión constante sobre el rival.

Del otro lado estará un Brentford que volvió a demostrar esta temporada que puede competir de igual a igual frente a cualquiera. El equipo conducido por Thomas Frank llega sin la presión del favorito, aunque con la ambición de aprovechar cualquier error del City y dar un golpe importante.

Con un planteo ordenado y peligroso en las transiciones rápidas, Brentford ya supo complicar a varios gigantes ingleses en temporadas recientes y buscará repetir esa historia en Manchester.

El choque promete intensidad, ritmo y mucha tensión, porque además de la pelea por el campeonato, ambos equipos también tienen objetivos importantes vinculados a la clasificación a competiciones europeas.