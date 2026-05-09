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SANTIAGO DEL ESTERO | 09 MAY 2026 | 12º
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Tras el golpe en la Champions, el Atlético de Madrid de los argentinos recibe al Celta

El equipo del Cholo Simeone buscará hacerse fuerte en el Metropolitano ante un Celta de Vigo que pelea por puestos de copa.

Hoy 07:05

Atlético de Madrid y Celta de Vigo se enfrentarán desde las 13:30 por la Jornada 35 de LaLiga en un partido que promete emociones fuertes y mucho en juego para ambos equipos.

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El encuentro se disputará en el Riyadh Air Metropolitano, donde el conjunto dirigido por Diego Simeone intentará cerrar la temporada de la mejor manera posible y mantenerse en la pelea por los primeros puestos del campeonato español. El desafío no será sencillo para Atlético de Madrid. 

Del otro lado estará un Celta de Vigo que atraviesa una gran campaña y actualmente se ubica entre los equipos que pelean por ingresar a las competiciones europeas.

El conjunto gallego intentará subir hasta la quinta posición de la tabla y acercarse aún más al sueño de disputar la próxima edición de la UEFA Champions League.

Además, los antecedentes recientes entre ambos equipos reflejan partidos muy parejos, con marcadores ajustados y definiciones por detalles mínimos, por lo que se espera otro duelo intenso y de alto voltaje en Madrid.

TEMAS Julián Álvarez Club Atlético de Madrid

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