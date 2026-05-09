Capturan al Negro Pío por un violento robo en Tucumán

El Ministerio Público Fiscal de Tucumán solicita prisión preventiva para el acusado de un robo violento en una finca de Burruyacú.

Hoy 01:10

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Tucumán ha solicitado que el acusado, conocido como 'El Negro Pío', permanezca en prisión preventiva mientras se avanza en la resolución del caso por un robo violento. La Unidad Fiscal de Robos y Hurtos III, liderada por la fiscal María Alejandra Navarro, es la encargada de la investigación correspondiente.

El hecho delictivo, que se está investigando, se llevó a cabo el 10 de diciembre de 2025 en una finca ubicada en Puesto de Uncos, Departamento Burruyacú, Tucumán. Allí, un trabajador sorprendió a 'El Negro Pío', cuyo apellido es Díaz, robando dos bidones de herbicida y otros objetos. Este individuo fue identificado al ser encontrado en el interior de un depósito de la propiedad.

Al ser descubierto, 'El Negro Pío' reaccionó con violencia, empuñando un cuchillo y forzando un forcejeo con la víctima. El hijo del trabajador intervino, lo que permitió reducir momentáneamente al delincuente, pero este logró escapar. Posteriormente, se constató que se habían sustraído $500.000 de la habitación de la víctima.

En la audiencia de control de detención, el representante del MPF formuló los cargos correspondientes y detalló las evidencias acumuladas. La calificación legal provisional es de robo agravado por el uso de arma, en calidad de autor, lo que implica serias consecuencias legales para el imputado.

La Fiscalía argumentó en favor de la prisión preventiva, manifestando que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. “Consideramos acreditadas, con el grado de probabilidad suficiente, la existencia del hecho y la participación del encausado”, expresó el Auxiliar de Fiscal Fernando Ponce durante la audiencia.

La jueza interviniente, tras evaluar la solicitud del MPF, resolvió conceder todos los pedidos realizados durante la audiencia multipropósito, asegurando así la continuidad del proceso judicial en curso. Este caso ha captado la atención de la comunidad local, dada la gravedad del delito y las circunstancias violentas en las que se llevó a cabo.