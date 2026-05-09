Cámaras de videovigilancia registran robo y accidente en Salta

La intervención policial en Salta fue facilitada por el sistema de videovigilancia, permitiendo la detención de dos ladrones y la atención de un motociclista herido tras un accidente en Cafayate.

Hoy 01:39

El sistema de videovigilancia ha demostrado su efectividad en la prevención del delito y la atención de emergencias en la provincia de Salta. En un reciente incidente, dos procedimientos policiales fueron posibles gracias a las grabaciones del Centro de Videovigilancia.

El primer evento ocurrió el 17 de abril a las 4:30 de la madrugada, cuando operadores del centro detectaron a dos hombres con comportamientos sospechosos en la intersección de Olavarría y Coronel Vidt. Inmediatamente, se activaron patrullas preventivas en la zona.

Las cámaras capturaron el momento en que los sospechosos dijeron que rompieron la ventana de un comercio, permitiendo que uno de ellos accediera al interior del local. Los operadores informaron a las autoridades, quienes enviaron refuerzos al lugar.

Los dos hombres, de 27 y 39 años y residentes en los barrios Alta Tensión y Santa Lucía, fueron detenidos en las cercanías del comercio. Durante la intervención, se recuperaron objetos sustraídos, incluyendo bebidas alcohólicas y pañales.

La propietaria del comercio realizó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Penal 5, que se hizo cargo del caso. La rápida respuesta de las autoridades subraya la importancia del sistema de videovigilancia en la ciudad.

En otro incidente, el 25 de abril a las 20:30, se registró un accidente de tráfico en Cafayate gracias a las cámaras del Centro de Videovigilancia. Un motociclista de 19 años colisionó con un vehículo particular en la intersección de Alvarado y 12 de Octubre.

Tras el accidente, se enviaron equipos de asistencia policial y médica al lugar. El joven motociclista sufrió politraumatismos y fue trasladado al hospital local para recibir atención médica y quedar en observación. Las pruebas de alcoholemia realizadas a ambos conductores resultaron negativas.