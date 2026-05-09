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Accidente en ruta 66 deja dos fallecidos en Jujuy

Un grave siniestro vial en la ruta nacional 66 de Jujuy resultó en la muerte de dos personas tras la colisión de un automóvil y una camioneta.

Hoy 02:11

Esta mañana, un siniestro vial de gran magnitud tuvo lugar en el acceso sur a la capital de Jujuy. Un automóvil Chevrolet y una camioneta Toyota Hilux colisionaron violentamente en la Ruta Nacional Nº 66, cerca del barrio Alto Comedero, en dirección Sur-Norte.

El impacto fue de tal intensidad que resultó en la muerte de las dos personas que viajaban en el automóvil, dejando a la comunidad jujeña en estado de shock.

El tránsito se encuentra totalmente interrumpido en dirección Norte, lo que ha generado largas filas de vehículos y demoras significativas en la circulación.

Equipos de SAME, Bomberos y Policía Provincial se encuentran trabajando en el lugar del accidente, mientras que los efectivos de Criminalística realizan las pericias necesarias para determinar las causas del siniestro.

Las autoridades han recomendado a los conductores evitar la zona y utilizar rutas alternativas, ya que se prevé que la circulación permanezca cortada durante varias horas.

En las próximas horas, se espera un parte médico sobre el estado de los ocupantes de la camioneta, quienes también se vieron involucrados en este trágico suceso.

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