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Aprehenden a tres hombres robando en un local abandonado en Chaco

Efectivos de la Comisaría Novena Metropolitana detuvieron a tres hombres involucrados en el robo de un local abandonado en Chaco, tras un operativo en la avenida 9 de Julio.

Hoy 03:48

El procedimiento policial fue ejecutado por los efectivos de la Comisaría Novena Metropolitana en un edificio deshabitado donde anteriormente operaba un comercio, ubicado sobre la avenida 9 de Julio.

Los hechos se iniciaron cuando los agentes en patrullaje observaron a varios individuos dentro del predio, trasladando diversos objetos. Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos intentaron escapar en distintas direcciones, dejando atrás parte de los elementos robados.

Durante la fuga, uno de los hombres lanzó un ladrillo que impactó contra la luneta de un patrullero, causando daños significativos en el vehículo policial. En ese momento, las autoridades pudieron identificar a uno de los involucrados en el incidente.

Posteriormente, tras realizar investigaciones exhaustivas, los efectivos policiales detectaron otro acceso al mismo edificio y sorprendieron a tres hombres en el acto de sustraer elementos del interior.

En el operativo, se lograron recuperar varios matafuegos, cables, un cajón de cerveza y una estufa, entre otros objetos de valor. Estos elementos fueron secuestrados para ser analizados como parte de la investigación en curso.

Los sospechosos fueron detenidos y trasladados a Medicina Legal antes de ser alojados en la dependencia policial correspondiente. Según la disposición de la Fiscalía en turno, uno de los detenidos fue notificado de su aprehensión en las causas por “Supuesto Daño a Bienes del Estado y Robo”, mientras que los otros dos quedaron aprehendidos por “Supuesto Robo”.

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